Жорж Сен-Пьер: «Аспиналл – улучшенная версия Федора Емельяненко»

Жорж Сен-Пьер сравнил Тома Аспиналла с Федором Емельяненко.

«Том Аспиналл не похож ни на кого из современных бойцов. Он напоминает мне Федора Емельяненко . Он как улучшенная версия Федора.

Тяжело сказать, победил бы он Джонса . Том в прайме, а прайм Джонса уже прошел. Джонс – лучший в истории, но сейчас Аспиналл мог бы победить его. Том двигается как средневес, это сумашествие, он хорош во всем», – сказал экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Дана Уайт ранее объявил Аспиналла чемпионом тяжелой категории промоушена.

Том Аспиналл: «Буду настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу стать лучшим тяжеловесом в истории»