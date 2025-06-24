Жорж Сен-Пьер: «Аспиналл – улучшенная версия Федора Емельяненко»
Жорж Сен-Пьер сравнил Тома Аспиналла с Федором Емельяненко.
«Том Аспиналл не похож ни на кого из современных бойцов. Он напоминает мне Федора Емельяненко. Он как улучшенная версия Федора.
Тяжело сказать, победил бы он Джонса. Том в прайме, а прайм Джонса уже прошел. Джонс – лучший в истории, но сейчас Аспиналл мог бы победить его. Том двигается как средневес, это сумашествие, он хорош во всем», – сказал экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.
Дана Уайт ранее объявил Аспиналла чемпионом тяжелой категории промоушена.
Том Аспиналл: «Буду настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу стать лучшим тяжеловесом в истории»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
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