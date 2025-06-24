5

Жорж Сен-Пьер: «Аспиналл – улучшенная версия Федора Емельяненко»

Жорж Сен-Пьер сравнил Тома Аспиналла с Федором Емельяненко.

«Том Аспиналл не похож ни на кого из современных бойцов. Он напоминает мне Федора Емельяненко. Он как улучшенная версия Федора. 

Тяжело сказать, победил бы он Джонса. Том в прайме, а прайм Джонса уже прошел. Джонс – лучший в истории, но сейчас Аспиналл мог бы победить его. Том двигается как средневес, это сумашествие, он хорош во всем», – сказал экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Дана Уайт ранее объявил Аспиналла чемпионом тяжелой категории промоушена.

Том Аспиналл: «Буду настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу стать лучшим тяжеловесом в истории»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
logoMMA
logoЖорж Сен-Пьер
logoUFC
logoФедор Емельяненко
logoДжон Джонс
logoТом Аспиналл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонс или Федор – кто величайший боец в истории
122сегодня, 07:40
Менеджер Волкова: «Саша готов подраться с Аспиналлом за пояс. Общение с UFC ведется»
9вчера, 14:30
Уайт – о Джонсе: «Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме глупого случая с Сонненом. Повлияло ли на его уход новое уголовное дело? Не знаю»
29вчера, 04:51
Главные новости
Иржи Прохазка получил диплом: «Миссия выполнена. Теперь можно думать о следующем шаге»
через 0 Фото
ОМОН пришел с проверкой на мероприятие лиги Prime в Крестах. Среди задержанных – экс-бойцы UFC Амагов и Ибрагимов
22 минуты назад
Жорж Сен-Пьер: «Дана пытался сделать бой с Хабибом, когда мы оба уже были на пенсии. Я бы согласился»
сегодня, 11:59
Александр Емельяненко: «Захотелось мне выпить – взял выпил. Такой же простой, как и все»
4сегодня, 10:55
Даниэль Дюбуа: «Со мной Усик будет выглядеть старым. Он истощен после боев с Фьюри»
1сегодня, 10:48
Топурия – о Пимблетте: «Буду избивать эту блондинку по всему октагону»
5сегодня, 10:07
Иржи Прохазка согласился провести бой с Магомедом Анкалаевым (ТАСС)
2сегодня, 09:29
Тренер Мераба Двалишвили: «В реванше для Умара все будет еще хуже»
1сегодня, 09:24
Хорхе Масвидаль: «Оливейра больше и хорош во всем, но Топурия особенный, он победит»
сегодня, 09:18
Топурия – о драке Макгрегора в клубе: «Он даже не нокаутировал обычного человека. Тот парень просто ушел, будто ничего и не было»
3сегодня, 08:11
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49