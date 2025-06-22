Дана Уайт: «Мне жаль, что Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы отплатим ему за это»

Дана Уайт извинился перед Томом Аспиналлом из-за несостоявшегося боя с Джонсом.

«Мне жаль, что Том Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы отплатим ему за это... Он был готов драться с Джоном в любом месте и в любое время. Теперь он будет отличным чемпионом тяжелого дивизиона. Я рад работать с ним», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Минувшей ночью президент UFC Дана Уайт официально объявил Аспиналла единоличным чемпионом тяжелого дивизиона. Джон Джонс завершил карьеру.

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

Том Аспиналл: «Пришло время оживить дивизион тяжелого веса»