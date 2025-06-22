Дана Уайт: «Мне жаль, что Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы отплатим ему за это»
Дана Уайт извинился перед Томом Аспиналлом из-за несостоявшегося боя с Джонсом.
«Мне жаль, что Том Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы отплатим ему за это... Он был готов драться с Джоном в любом месте и в любое время. Теперь он будет отличным чемпионом тяжелого дивизиона. Я рад работать с ним», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Минувшей ночью президент UFC Дана Уайт официально объявил Аспиналла единоличным чемпионом тяжелого дивизиона. Джон Джонс завершил карьеру.
Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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