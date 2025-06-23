Том Аспиналл: «Буду настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу стать лучшим тяжеловесом в истории»
Том Аспиналл хочет стать лучшим тяжеловесом в истории UFC.
«Я собираюсь быть настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу быть лучшим тяжеловесом в истории. Защищу пояс столько раз, сколько смогу», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.
Прошлой ночью президент UFC Дана Уайт объявил Аспиналла чемпионом тяжелой категории промоушена.
Уайт – о Джонсе: «Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме глупого случая с Сонненом. Повлияло ли на его уход новое уголовное дело? Не знаю»
Дана Уайт: «Мне жаль, что Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы отплатим ему за это»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
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