Том Аспиналл: «Буду настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу стать лучшим тяжеловесом в истории»

Том Аспиналл хочет стать лучшим тяжеловесом в истории UFC.

«Я собираюсь быть настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу быть лучшим тяжеловесом в истории. Защищу пояс столько раз, сколько смогу», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл .

Прошлой ночью президент UFC Дана Уайт объявил Аспиналла чемпионом тяжелой категории промоушена.

Уайт – о Джонсе: «Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме глупого случая с Сонненом. Повлияло ли на его уход новое уголовное дело? Не знаю»

Дана Уайт: «Мне жаль, что Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы отплатим ему за это»