Аспиналл может провести следующий бой в ноябре в Нью-Йорке. Том в последний раз дрался в июле-2024

Дана Уайт рассказал, когда может пройти следующий бой Тома Аспиналла.

«Мы хотели сделать бой Аспиналла на турнире в Нью-Йорке в ноябре. Но нужно определиться с тем, какие бои должны пройти в конце года. Аспиналл проведет следующий бой где-то в этот период, да», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Ранее Уайт объявил Аспиналла чемпионом тяжелой категории промоушена после завершения карьеры Джона Джонса.

Аспиналл в последний раз дрался в июле прошлого года, когда победил Кертиса Блейдса техническим нокаутом в первом раунде.

Том Аспиналл: «Буду настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу стать лучшим тяжеловесом в истории»