Царукян ответил Топурии: «Молись, чтобы с Оливейрой ничего не случилось»

Арман Царукян отреагировал на слова Илии Топурии.

Ранее Илия Топурия раскритиковал Царукяна за решение страховать его бой с Чарльзом Оливейрой .

«Лучше молись, чтобы с Чарльзом ничего не случилось. Я для тебя худший из всех возможных соперников в этом дивизионе. Есть причина, по которой ты дерешься за пояс с парнем, которого я уже побил, а не со мной», – написал в социальных сетях легковес UFC Арман Царукян .

Наопмним, что бой за вакантный пояс UFC в легком весе между Топурией и Оливейрой состоится в ночь на 29 июня и возглавит турнир UFC 317.

Илия Топурия: «Пимблетту и Царукяну нужно еще по разу победить. Есть претенденты, которые больше заслуживают титульник»

Менеджер Царукяна: «Арман действительно будет страховать бой Топурии и Оливейры»