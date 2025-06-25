Царукян ответил Топурии: «Молись, чтобы с Оливейрой ничего не случилось»
Арман Царукян отреагировал на слова Илии Топурии.
Ранее Илия Топурия раскритиковал Царукяна за решение страховать его бой с Чарльзом Оливейрой.
«Лучше молись, чтобы с Чарльзом ничего не случилось. Я для тебя худший из всех возможных соперников в этом дивизионе. Есть причина, по которой ты дерешься за пояс с парнем, которого я уже побил, а не со мной», – написал в социальных сетях легковес UFC Арман Царукян.
Наопмним, что бой за вакантный пояс UFC в легком весе между Топурией и Оливейрой состоится в ночь на 29 июня и возглавит турнир UFC 317.
Илия Топурия: «Пимблетту и Царукяну нужно еще по разу победить. Есть претенденты, которые больше заслуживают титульник»
Менеджер Царукяна: «Арман действительно будет страховать бой Топурии и Оливейры»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Армана Царукяна
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