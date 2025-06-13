Джастин Гейджи: «UFC умоляли меня подраться с Холлоуэем – и теперь обязаны дать мне титульник»

Джастин Гейджи объяснил, почему он должен получить титульный поединок.

«UFC обязаны дать мне титульный бой. У меня три победы в последних четырех поединках. В прошлом году они приехали ко мне домой и умоляли подраться с Максом Холлоуэем на UFC 300. Я вообще считаю этот бой показательным, он не имеет никакого отношения к рейтингу.

Ислам Махачев сам говорил, что хочет встретиться со мной – UFC могли спокойно организовать наш бой, но не сделали этого. Потом он освободил пояс, а титульный шанс получил Чарльз Оливейра , который уже проигрывал Исламу.

Да еще и против новичка дивизиона! А я опять остался ни с чем. Не собираюсь драться просто ради забавы», – сказал боец легкого веса UFC Джастин Гейджи .

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз сообщил , что Гейджи может завершить карьеру, если не получит титульный поединок.

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