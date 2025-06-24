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Хорхе Масвидаль: «Оливейра больше и хорош во всем, но Топурия особенный, он победит»

Хорхе Масвидаль сдедал прогноз на бой Топурия – Оливейра.

«Я знаю Топурию пять-шесть лет и могу сказать, что он один на 10 тысяч. Я тренировался со многими бойцами, но этот парень – особенный.

Он победит Чарльза. Оливейра больше и хорош во всем, но Илия особенный», – сказал боец UFC Хорхе Масвидаль.

В ночь на 29 июня Илия Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за титул легкого веса.

Илия Топурия: «Махачев меня не избегает, он устал от весогонки»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
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