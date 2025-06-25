Топурия – о том, что Царукян будет страховать бой с Оливейрой: «Зачем Арман согласился? У него нет шансов против меня»

Илия Топурия раскритиковал Армана Царукяна за решение страховать его бой.

Ранее стало известно, что Царукян станет запасным в поединке между Топурией и Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс UFC в легком весе. Бой состоится в ночь на 29 июня и возглавит турнир UFC 317.

«Это плохое решение с его стороны. Зачем Арман согласился? Нельзя ведь просто взять и приехать в качестве запасного – нужно готовиться. Как он готовился к этому бою? Я, конечно, не думаю, что со мной может что-то произойти, но... Даже против Чарльза ему будет тяжело.

А против меня у него нет никаких шансов. Вообще никаких. Что он собирается делать в первом раунде? Что он будет делать в первые минуты боя? Попытается перевести меня? Да бросьте!» – сказал экс-чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Илия Топурия: «Пимблетту и Царукяну нужно еще по разу победить. Есть претенденты, которые больше заслуживают титульник»

Менеджер Царукяна: «Арман действительно будет страховать бой Топурии и Оливейры»