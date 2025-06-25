  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Топурия – о том, что Царукян будет страховать бой с Оливейрой: «Зачем Арман согласился? У него нет шансов против меня»
3

Топурия – о том, что Царукян будет страховать бой с Оливейрой: «Зачем Арман согласился? У него нет шансов против меня»

Илия Топурия раскритиковал Армана Царукяна за решение страховать его бой.

Ранее стало известно, что Царукян станет запасным в поединке между Топурией и Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс UFC в легком весе. Бой состоится в ночь на 29 июня и возглавит турнир UFC 317.

«Это плохое решение с его стороны. Зачем Арман согласился? Нельзя ведь просто взять и приехать в качестве запасного – нужно готовиться. Как он готовился к этому бою? Я, конечно, не думаю, что со мной может что-то произойти, но... Даже против Чарльза ему будет тяжело.

А против меня у него нет никаких шансов. Вообще никаких. Что он собирается делать в первом раунде? Что он будет делать в первые минуты боя? Попытается перевести меня? Да бросьте!» – сказал экс-чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Илия Топурия: «Пимблетту и Царукяну нужно еще по разу победить. Есть претенденты, которые больше заслуживают титульник»

Менеджер Царукяна: «Арман действительно будет страховать бой Топурии и Оливейры»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoЧарльз Оливейра
logoАрман Царукян
logoUFC
logoИлия Топурия
logoMMA
logoUFC 317
легкий вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Оливейра – о трэш-токе Топурии: «Смотрю на это и смеюсь. В мою голову ему не залезть»
1118 июня, 18:15
Топурия провел тренировку в октагоне и обратился к Оливейре: «Не забудь взять подушку, Чарльз»
14 июня, 11:09Фото
Илия Топурия: «Стиль Оливейры идеально подходит, чтобы вырубить его в первом раунде»
1613 июня, 18:05
Главные новости
Усман Нурмагомедов: «Проведу следующий бой в октябре»
115 минут назад
«Процесс запущен». Ган намекнул на скорый анонс боя
125 минут назад
Царукян ответил Топурии: «Молись, чтобы с Оливейрой ничего не случилось»
2сегодня, 08:50
Ислам Махачев опубликовал совместное фото с Тедди Ринером
2сегодня, 07:50Фото
Бой Диего Лопеса и Джина Силвы возглавит турнир UFC в Сан-Антонио
4сегодня, 07:25
Календарь боев в MMA и боксе в июне-2025
95сегодня, 07:00
Тренер Бена Аскрена: «Он был в сознании и просил результаты турнира по рестлингу. Идет подготовка к трансплантации легких»
5вчера, 18:15
Умар Кремлев: «Олимпиада – уже не вершина спорта»
8вчера, 17:41
Генри Сехудо: «Джонс сделал все, он прошел 2-3 поколения бойцов. Людям пора отдать ему должное»
2вчера, 17:27
Менеджер Махачева: «Топурия в полусреднем весе? Ерунда. Он же малюсенький»
1вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49