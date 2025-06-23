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Канело – на пресс-конференции: «Турки, нам нужен маленький ринг, чтобы Кроуфорд не сбежал». Теренс ответил: «Я буду бегать только по твоей голове... А она у тебя большая»

Альварес в шутку попросил Турки Аль эш-Шейха уменьшить ринг для боя с Кроуфордом.

Канело сказал во время пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной поединку: «Турки, уменьши ринг, чтобы Теренс не сбежал».

Кроуфорд ответил:  «Я буду бегать только по твоей голове... А она у тебя большая».

Мероприятие состоялось прошедшей ночью, во время стердауна Канело толкнул Кроуфорда, после чего завязалась потасовка.

Бой пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

Кроуфорд – о бое с Канело: «Я лучший в мире. 13 сентября моя рука снова будет поднята»

Бой Канело и Кроуфорда покажет Netflix

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Netflix
logoбокс
logoСауль Альварес
logoТеренс Кроуфорд
logoТурки Аль эш-Шейх
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