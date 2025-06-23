Канело устроил потасовку с Кроуфордом на пресс-конференции в Нью-Йорке. Боксеров разнимал Дана Уайт

Канело и Теренс Кроуфорд устроили перепалку на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Во время стердауна Альварес толкнул будущего оппонента, после чего завязалась потасовка.

Президент UFC Дана Уайт, участвовавший в мероприятии, предложил боксерам держаться на расстоянии титульного пояса.

Напомним, бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфрода за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе (США).

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