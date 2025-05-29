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Теренс Кроуфорд: «Стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно»

Теренс Кроуфорд ответил, станет ли величайшим боксером, если победит Канело.

«Стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно. Шугар Рэй Робинсон никогда не преодолевал три весовые категории, чтобы сразиться с абсолютным чемпионом», – сказал чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.

Бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом был перенесен на 13 сентября.

Альварес объединил пояса в поединке с Уильямом Скаллом, который состоялся в начале мая. Его рекорд – 63-2-2. Кроуфорд в августе выиграл у Исраила Мадримова. Всего у Теренса 41 победа (31 – нокаутом).

Канело так себя берег, что размяк. И не готов к супербою с Кроуфордом

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Champs
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