Теренс Кроуфорд: «Стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно»
Теренс Кроуфорд ответил, станет ли величайшим боксером, если победит Канело.
«Стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно. Шугар Рэй Робинсон никогда не преодолевал три весовые категории, чтобы сразиться с абсолютным чемпионом», – сказал чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом был перенесен на 13 сентября.
Альварес объединил пояса в поединке с Уильямом Скаллом, который состоялся в начале мая. Его рекорд – 63-2-2. Кроуфорд в августе выиграл у Исраила Мадримова. Всего у Теренса 41 победа (31 – нокаутом).
Канело так себя берег, что размяк. И не готов к супербою с Кроуфордом
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Champs
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