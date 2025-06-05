Менеджер Дмитрия Бивола: «Верю, что после третьего боя с Бетербиевым состоится реванш с Канело»

Менеджер Дмитрия Бивола высказался о планах боксера.

«Я ожидаю, что бой с Бетербиевым состоится в конце года. Верю, что после этого состоится реванш с Канело, если он побьет Кроуфорда», – сказал менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.

Бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом пройдет 13 сентября.

Канело так себя берег, что размяк. И не готов к супербою с Кроуфордом