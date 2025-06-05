Кроуфорд – о завершении карьеры после боя с Канело: «Кто знает. Посмотрим»

Теренс Кроуфорд рассказал, рассматривает ли возможность завершить карьеру.

«Кто знает. Посмотрим. Это будет иметь огромное значение для моего наследия и карьеры. Я с нетерпением жду боя», – сказал чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

Бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом пройдет 13 сентября.

Канело так себя берег, что размяк. И не готов к супербою с Кроуфордом