Кроуфорд – о завершении карьеры после боя с Канело: «Кто знает. Посмотрим»
Теренс Кроуфорд рассказал, рассматривает ли возможность завершить карьеру.
«Кто знает. Посмотрим. Это будет иметь огромное значение для моего наследия и карьеры. Я с нетерпением жду боя», – сказал чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом пройдет 13 сентября.
Канело так себя берег, что размяк. И не готов к супербою с Кроуфордом
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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