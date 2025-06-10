Кроуфорд – о бое с Канело: «Я лучший в мире. 13 сентября моя рука снова будет поднята»
Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от боя с Саулем Альваресом.
«Мой безупречный рекорд говорит сам за себя. Я лучший в мире. Независимо от соперника или весовой категории, я всегда выходил победителем. 13 сентября моя рука снова будет поднята», – сказал чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Бой пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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