Бой Канело и Кроуфорда покажет Netflix

Дана Уайт объявил, что выступит промоутером боя Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.

«Турки хочет проводить самые масштабные бои, которые хотят видеть болельщики в боксе, и это как раз то, что мне нужно. Такой бой бывает буквально раз в жизни. В субботу, 13 сентября, в прямом эфире на Netflix, два величайших боксера этого вида спорта встретятся в историческом поединке в Лас-Вегасе», – написал президент UFC Дана Уайт.

Бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом пройдет 13 сентября.

Канело так себя берег, что размяк. И не готов к супербою с Кроуфордом