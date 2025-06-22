Уайт – о возвращении Нганну: «За все эти годы я понял, что если Фрэнсис что-то говорит, то это не значит, будто он так думает. Удивлюсь, если он вернется в UFC»

Дана Уайт не верит в возвращение Фрэнсиса Нганну в UFC.

«Нганну хочет в UFC? За все эти годы я понял, что если Фрэнсис что-то говорит, то это не значит, будто он так думает. Я не большой его фанат. Буду в шоке, если Фрэнсис когда-либо вернется сюда. У него на уме не то, что он говорит на публику», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Ранее тренер Нганну Эрик Никсик сказал , что не исключает возвращение бойца в UFC.

Джонс – о возвращении Нганну в UFC: «Бизнес важнее эмоций, он может вернуться. Деньги решают»

Уайт – на вопрос о желании переподписать Нганну: «Кажется, его нет»