«Это двукратный олимпийский чемпион. Он хочет быть в UFC». Садулаев поговорил с Хабибом и Уайтом

Абдулрашид Садулаев пообщался с Даной Уайтом через Хабиба Нурмагомедова.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев созвонился с экс-чемпионом UFC Нурмагомедовым , который был в компании президента UFC Даны Уайта .

«Он готовится к чемпионату России, это двукратный олимпийский чемпион. Он хочет быть в UFC», – сказал Нурмагомедов Уайту.

Президент UFC в ответ пожелал Садулаеву удачи.

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