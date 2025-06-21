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«Это двукратный олимпийский чемпион. Он хочет быть в UFC». Садулаев поговорил с Хабибом и Уайтом

Абдулрашид Садулаев пообщался с Даной Уайтом через Хабиба Нурмагомедова.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев созвонился с экс-чемпионом UFC Нурмагомедовым, который был в компании президента UFC Даны Уайта.

«Он готовится к чемпионату России, это двукратный олимпийский чемпион. Он хочет быть в UFC», – сказал Нурмагомедов Уайту.

Президент UFC в ответ пожелал Садулаеву удачи.

Влад «Белаз» сообщил, что выступит на Претендентской серии Уайта: «Дана увидел фото с боя со Шлеменко – и дал мне шанс»

Дана Уайт: «Если Евлоев победит Пико, то, скорее всего, станет следующим претендентом на титул»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Абдулрашида Садулаева
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