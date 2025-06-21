«Это двукратный олимпийский чемпион. Он хочет быть в UFC». Садулаев поговорил с Хабибом и Уайтом
Абдулрашид Садулаев пообщался с Даной Уайтом через Хабиба Нурмагомедова.
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев созвонился с экс-чемпионом UFC Нурмагомедовым, который был в компании президента UFC Даны Уайта.
«Он готовится к чемпионату России, это двукратный олимпийский чемпион. Он хочет быть в UFC», – сказал Нурмагомедов Уайту.
Президент UFC в ответ пожелал Садулаеву удачи.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Абдулрашида Садулаева
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