Уайт – на вопрос о желании переподписать Нганну: «Кажется, его нет»
Дана Уайт не хочет возвращать Фрэнсиса Нганну.
«Заинтересован ли я в поединке Нганну с Джонсом? У меня нет контракта с Фрэнсисом. У нас есть такой парень – Том Аспиналл.
Хотел бы я вернуть Нганну? Кажется, нет», – сказал глава UFC Дана Уайт.
Вчера Джон Джонс заявил о заинтересованности в поединке с Нганну – Фрэнсис согласился.
Уайт – о Джонсе: «Если Джон не хочет драться, то мы не сможем его заставить»
Джонс – в соцсетях: «Вы, клоуны, думаете, что Фрэнсис более простой соперник из-за слабого грэпплинга? У Тома его тоже нет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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