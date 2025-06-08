Уайт – на вопрос о желании переподписать Нганну: «Кажется, его нет»

Дана Уайт не хочет возвращать Фрэнсиса Нганну.

«Заинтересован ли я в поединке Нганну с Джонсом ? У меня нет контракта с Фрэнсисом. У нас есть такой парень – Том Аспиналл .

Хотел бы я вернуть Нганну? Кажется, нет», – сказал глава UFC Дана Уайт .

Вчера Джон Джонс заявил о заинтересованности в поединке с Нганну – Фрэнсис согласился.

Уайт – о Джонсе: «Если Джон не хочет драться, то мы не сможем его заставить»

Джонс – в соцсетях: «Вы, клоуны, думаете, что Фрэнсис более простой соперник из-за слабого грэпплинга? У Тома его тоже нет»