Тренер Нганну: «Фрэнсис в UFC? Это вопрос бизнеса, а не эго. Теперь дело в мотивации. Лучшая конкуренция там»

Тренер Нганну намекнул, что Фрэнсис готов вернуться в UFC.

«Он снова тренируется в зале с командой и выглядит счастливым. Фрэнсис просил о поединке с Деонтеем Уайлдером . Если это произойдет, отлично. Но сейчас дивизион тяжелого веса вроде как в беспорядке.

UFC? Думаю, это вопрос бизнеса, а не эго. По крайней мере это так со стороны Нганну. Он просто хочет, чтобы к нему относились как к независимому подрядчику – справедливо оплачивали и давали свободу использовать другие возможности. Он это и сделал. Ушел, боксировал, заработал много денег и проявил себя.

Теперь вопрос не в деньгах, а в мотивации. Лучшая конкуренция в UFC.

Дана Уайт – умный бизнесмен. Думаю, он достаточно уравновешен, чтобы оставить прошлое в прошлом. Давайте смотреть вперед. Посмотрите на дивизион тяжелого веса прямо сейчас – что мы делаем? Том Аспиналл держит временный пояс почти 600 дней. Нужно идти вперед», – сказал тренер Эрик Никсик.

В октябре Нганну нокаутировал Ренана Феррейру на турнире PFL. Последний бой Фрэнсиса в UFC прошел в январе-2022 – Нганну победил Сирила Гана единогласным решением судей.

Джонс – в соцсетях: «Вы, клоуны, думаете, что Фрэнсис более простой соперник из-за слабого грэпплинга? У Тома его тоже нет»

Джонс хочет драться с Нганну: «Это настоящий супербой. Столкновение чемпионов, а не просто шумиха. Не просто одна легенда, столкнувшаяся с именем на слуху, а реальные два наследия»