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Глава RCC Клименко: «Пока не готов сказать, отпустим ли Ковалева. Гонорар в RCC будет существеннее»

Глава RCC высказался о возможном переходе Владислава Ковалева в UFC.

– Мне нравится, что не только сам Влад «Белаз», но и его друзья готовы посодействовать его подписанию UFC. Круто, что Дана Уайт посмотрел по кадрам на бои RCC. Это не может не радовать.

– Если Дана Уайт в какое-то ближайшее время дает бой «Белазу», отпустит ли его лига RCC?

– Мы будем отталкиваться от ситуации. Пока не готов вам сказать. Конечно, главный бой с участием Влада «Белаза» что с Александром Шлеменко, что с Магомедом Исмаилом нам интереснее. Я думаю, и для Влада это будет более существенный гонорар.

Вопрос такой открытый, на самом деле. Я всегда за развитие карьеры спортсмена. Изначально RCC рассматривалась как площадка, как стартап для ребят, чтобы они могли подписаться зарубеж. Будем отталкиваться от ситуации, – сказал глава RCC Николай Клименко в комментарии Вадиму Тихомирову.

Влад «Белаз» сообщил, что выступит на Претендентской серии Уайта: «Дана увидел фото с боя со Шлеменко – и дал мне шанс»

«Я и коров пас, и на зернотоке работал». Главный фрешмен российских ММА

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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