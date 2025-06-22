Том Аспиналл: «Пришло время оживить дивизион тяжелого веса»
Том Аспиналл дал первый комментарий после получения статуса бесспорного чемпиона.
«Пришло время оживить дивизион тяжелого веса. Действующий неоспоримый чемпион», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Минувшей ночью президент UFC Дана Уайт официально объявил Аспиналла единоличным чемпионом тяжелого дивизиона. Джон Джонс объявил о завершении карьеры.
Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший
Джонс – об Аспиналле: «Когда чего-то сильно хочешь и получаешь, это может оказаться худшим, что могло с тобой случиться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Том Аспиналла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости