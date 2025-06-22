8

Том Аспиналл: «Пришло время оживить дивизион тяжелого веса»

Том Аспиналл дал первый комментарий после получения статуса бесспорного чемпиона.

«Пришло время оживить дивизион тяжелого веса. Действующий неоспоримый чемпион», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Минувшей ночью президент UFC Дана Уайт официально объявил Аспиналла единоличным чемпионом тяжелого дивизиона. Джон Джонс объявил о завершении карьеры.

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

Джонс – об Аспиналле: «Когда чего-то сильно хочешь и получаешь, это может оказаться худшим, что могло с тобой случиться»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Том Аспиналла
logoUFC
logoТом Аспиналл
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кормье призвал лишить Джонса чемпионского пояса: «Он не собирается драться с Аспиналлом»
420 июня, 09:40
Уайт – о поединке Джонса и Аспиналла: «В ближайшие пару недель у нас будут ответы»
2218 июня, 10:15
Чемпион Glory Верховен: «У Джонса нет шансов против Аспиналла. Запомните мои слова»
1314 июня, 12:57
Главные новости
Джон Джонс: «Закрывая эту главу своей жизни, я с нетерпением жду новых возможностей и испытаний впереди. MMA всегда будет частью меня»
27 минут назад
Дана Уайт: «Мне жаль, что Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы отплатим ему за это»
6сегодня, 06:32
Джон Джонс завершил карьеру. Том Аспиналл – новый чемпион UFC в тяжелом весе
115вчера, 23:00
Халил Раунтри победил Джамала Хилла в главном событии турнира UFC Fight Night в Баку
16вчера, 22:38
UFC Fight Night в Баку: Хилл проиграл Раунтри, Физиев победил Бахамондеса и другие бои
177вчера, 22:31
Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса в соглавном событии турнира UFC Fight Night в Баку
3вчера, 21:47
Менеджер Махачева – о поединке Ислама с Маддаленой: «Примерные даты очертили. Октябрь-ноябрь»
вчера, 19:20
Чарльз Оливейра: «Буду на шаг впереди Топурии в каждой области. Собираюсь закончить его победную серию»
4вчера, 18:39
Тагир Уланбеков победил Азата Максума на турнире UFC Fight Night в Баку
14вчера, 17:17
Джамал Хилл: «Думаю, я на уровень выше, чем Раунтри»
6вчера, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49