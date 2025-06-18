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Уайт – о поединке Джонса и Аспиналла: «В ближайшие пару недель у нас будут ответы»

Дана Уайт рассказал о переговорах по бою Джона Джонса и Тома Аспиналла.

«В ближайшие пару недель у нас будут ответы. Если мы не сможем организовать этот поединок, то быстро пойдем вперед. Знаете, с Джонсом всегда было весело работать – с того самого дня, как он пришел в UFC.

Но я бы не называл его величайшим бойцом, если бы он избегал соперников. Он никогда не говорил: «Мне не нравится этот бой, я не хочу драться с этим парнем». Ни разу», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Ранее Том Аспиналл сказал, что Джон Джонс принял решение завершить карьеру – по его словам, об этом скоро будет объявлено официально.

Волкановски призвал Джонса драться или уйти: «Если у вас в категории есть временный чемпион, то все просто. Не задерживайте дивизион»

Аспиналл – об ожидании поединка с Джонсом: «В UFC много политических интриг. Не могу ничего с этим поделать»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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