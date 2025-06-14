Чемпион Glory Верховен: «У Джонса нет шансов против Аспиналла. Запомните мои слова»

Чемпион Glory Рико Верховен уверен, что Джонс не сможет победить Аспиналла.

«У Джона Джонса нет шансов против Тома Аспиналла . Запомните мои слова», – сказал чемпион Glory в тяжелом весе Рико Верховен .

Джон Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

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Том Аспиналл: «Люди считают мои слова шуткой, но это правда – Джон Джонс завершил карьеру»