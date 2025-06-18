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Али Абдель-Азиз: «Махачев не думает об отставке. Он планирует выступать еще как минимум три года»

Али Абдель-Азиз опроверг слухи о скором уходе Ислама Махачева из спорта.

«Ислам Махачев не думает об отставке. Он планирует выступать на высоком уровне еще как минимум три года», – написал в социальных сетях менеджер Али Абдель-Азиз.

В мае стало известно, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем – бой может состояться 20 октября.

«Все только начинается». Махачев опроверг информацию о скором завершении карьеры

Хавьер Мендес: «Махачев проведет еще три боя»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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