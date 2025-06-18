Али Абдель-Азиз: «Махачев не думает об отставке. Он планирует выступать еще как минимум три года»

Али Абдель-Азиз опроверг слухи о скором уходе Ислама Махачева из спорта.

«Ислам Махачев не думает об отставке. Он планирует выступать на высоком уровне еще как минимум три года», – написал в социальных сетях менеджер Али Абдель-Азиз .

В мае стало известно, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем – бой может состояться 20 октября.

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