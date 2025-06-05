Али Абдель-Азиз: «Махачев 100% подерется за титул в этом году. В октябре, ноябре или декабре»

Али Абдель-Азиз рассказал, когда Махачев подерется с Делла Маддаленой.

«Ислам 100% подерется за титул в этом году. В октябре, ноябре или декабре», – сказал менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

Ислам Махачев ранее оставил пояс UFC в легком весе и поднялся в полусредний. Джек Делла Маддалена стал чемпионом, победив Белала Мухаммада.

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