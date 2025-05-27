Али Абдель-Азиз: «Еще две защиты титула – и Махачев станет величайшим в истории»
Али Абдель-Азиз высказался о Исламе Махачеве.
«Ислам Махачев – самый доминирующий боец UFC на данный момент. Еще две защиты титула – и он станет величайшим за всю историю», – сказал менеджер Махачева Али Абдель-Азиз.
Махачев оставил титул в легком весе. Следующим соперником Махачева станет чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена - дата боя неизвестна.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости