Волкановски призвал Джонса драться или уйти: «Если у вас в категории есть временный чемпион, то все просто. Не задерживайте дивизион»

Александр Волкановски призвал Джона Джонса защитить пояс.

«Если ты чемпион, то обязан защищать пояс. Ты должен быть достаточно активным. Если у вас в категории есть временный чемпион, то все просто. Не задерживайте дивизион.

Я знаю, что твое резюме невероятно. Кто-то даже считает тебя лучшим бойцов всех времен. Так что, если ты не хочешь драться, то просто уйди на пенсию», – сказал чемпион UFC Александр Волкановски .

Джон Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана . С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

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