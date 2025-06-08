Уайт – о Джонсе: «Если Джон не хочет драться, то мы не сможем его заставить»
Дана Уайт намекнул, что бой Джонса и Аспиналла может не состояться.
«Мы не можем заставить людей драться. Если Джон не хочет этого, то мы не сможем этого сделать.
Если Джонс хочет уйти на пенсию, то мы не в силах на это повлиять. Я не хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов заканчивал... но это не мое дело.
Джонс согласился на бой. Ему была предложена сделка. И он ее принял», – заявил глава UFC Дана Уайт.
Ранее Уайт пообещал, что бой Джона Джонса и Тома Аспиналла состоится в этом году.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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