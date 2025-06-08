Уайт – о Джонсе: «Если Джон не хочет драться, то мы не сможем его заставить»

Дана Уайт намекнул, что бой Джонса и Аспиналла может не состояться.

«Мы не можем заставить людей драться. Если Джон не хочет этого, то мы не сможем этого сделать.

Если Джонс хочет уйти на пенсию, то мы не в силах на это повлиять. Я не хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов заканчивал... но это не мое дело.

Джонс согласился на бой. Ему была предложена сделка. И он ее принял», – заявил глава UFC Дана Уайт .

Ранее Уайт пообещал , что бой Джона Джонса и Тома Аспиналла состоится в этом году.

Уайт – о последних комментариях Джонса: «Хреново безумие. Во вторник разберемся с этим»

Уайт – о поединке Джонса и Аспиналла: «Все, что вы слышали – дерьмо. Хотим провести бой в этом году»