Уайт – о последних комментариях Джонса: «Хреново безумие. Во вторник разберемся с этим»

Дана Уайт пообещал разобраться с комментариями Джона Джонса.

«Хреново безумие. Я был занят и не следил за сплетнями... Во вторник мы разберемся с этим», – сказал президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после UFC 316.

Вчера Джонс заявил, что предпочтет поединок с Фрэнсисом Нганну бою с Томом Аспиналлом.

Уайт – о поединке Джонса и Аспиналла: «Все, что вы слышали – дерьмо. Хотим провести бой в этом году»

Дана Уайт: «Бой Джонс – Аспиналл состоится. Сделка уже почти заключена»