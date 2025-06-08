Уайт – о последних комментариях Джонса: «Хреново безумие. Во вторник разберемся с этим»
Дана Уайт пообещал разобраться с комментариями Джона Джонса.
«Хреново безумие. Я был занят и не следил за сплетнями... Во вторник мы разберемся с этим», – сказал президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после UFC 316.
Вчера Джонс заявил, что предпочтет поединок с Фрэнсисом Нганну бою с Томом Аспиналлом.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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