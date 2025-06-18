«Лучший». Царукян опубликовал фото с Хвичей Кварацхелией

Арман Царукян опубликовал фото с Хвичей Кварацхелией.

Совместным снимком боец легкого веса UFC поделился в социальных сетях.

«Лучший», – подписал публикацию Арман Царукян , отметив аккаунт грузинского футболиста «ПСЖ».

Царукян (22-3) в последний раз дрался в апреле прошлого года, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Ранее он сообщил, что будет страховать титульный бой на UFC 317.

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