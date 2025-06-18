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«Лучший». Царукян опубликовал фото с Хвичей Кварацхелией

Арман Царукян опубликовал фото с Хвичей Кварацхелией.

Совместным снимком боец легкого веса UFC поделился в социальных сетях.

«Лучший», – подписал публикацию Арман Царукян, отметив аккаунт грузинского футболиста «ПСЖ».

Царукян (22-3) в последний раз дрался в апреле прошлого года, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Ранее он сообщил, что будет страховать титульный бой на UFC 317.

Арман Царукян хочет провести три боя до конца года

Царукян согласен подраться с Пимблеттом: «У меня станет больше фанатов из Великобритании»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Армана Царукяна
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