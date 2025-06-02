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Арман Царукян: «Если бы у Махачева не было Хабиба, то он не стал бы тем, кем сейчас является. Но в техническом плане Ислам однозначно на другом уровне»

Царукян считает, что Махачев – более совершенный боец, чем Хабиб Нурмагомедов.

«Если бы у Ислама не было Хабиба, то он не стал бы тем, кем сейчас является. В этом я уверен на 100%. Хабиб стал Хабибом, можно сказать, сам по себе. Да, отец был, помогал, но медийная сторона, раскачка себя – он сам себе все это сделал, его никто не толкал. Были тяжелые времена, не давали бои за пояс, травмы.

Со стороны Ислама был Хабиб, то есть он побил Бобби Грина и подрался за титул. Да, он был сильным, с ним никто не хотел драться, но все же Хабиб его хорошо толкал и помогал. Он передал Махачеву все, что прошел сам.

В техническом плане – однозначно Ислам на другом уровне. Это совершенный современный боец. Борьба, контроль в партере, дыхание – сторона Хабиба. Но в целом Ислам на другом уровне. Если Хабиб – это девять, то Махачев – десять», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов трижды защитил пояс легкого веса UFC. Всего он выиграл 29 боев (19 досрочно).

Махачев провел четыре защиты титула. У него 27 побед (18 досрочных) и одно поражение.

Арман Царукян: «Топурия и я – единственные, кто может дать хороший бой Махачеву»

Арман Царукян: «Сейчас не вижу конкуренции Махачеву, кроме меня. Все люди ждали наш бой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
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