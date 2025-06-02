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Арман Царукян хочет провести три боя до конца года

Арман Царукян планирует подраться за титул в конце 2025 года.

«Вылетаю в Америку, буду готовиться и держать себя на диете, ожидая поединок Топурии и Оливейры. Если кто-то из них вылетит, то заменю. После этого, если UFC дадут мне Дэна Хукера или Джастина Гейджи, то подерусь в августе – начале сентября. И уже к концу года подерусь за титул.

Бездействовать не буду. Скорее всего, подерусь с Хукером, потому что Гейджи, думаю, UFC сведут с Пэдди Пимблеттом», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Напомним, Илия Топурия и Чарльз Оливейра подерутся за пояс легкого веса в ночь на 29 июня.

Пэдди Пимблетт: «На Царукяна всем плевать. Люди хотят увидеть мой бой с Гейджи»

Царукян готов страховать поединки Топурия – Оливейра и Порье – Холлоуэй: «Однозначно, даже на очень коротком уведомлении. Мне нужно рискнуть»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
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