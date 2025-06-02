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Арман Царукян: «Чимаева никто не остановит в среднем весе, если он грамотно подойдет к бою. Очень большой шанс, что он станет чемпионом»

Арман Царукян считает Чимаева фаворитом поединка с дю Плесси.

«Шансы Чимаева против дю Плесси? Я верю в Хамзата, однозначно. Он очень техничный, сильный, дышит хорошо. Если он грамотно подойдет к бою, не перетренируется, легко пройдет весогонку, то его никто не остановит в этой весовой категории. Он и в стойке лучше Дрикуса, и в борьбе, и в контроле, и удушающий прием у него хороший, и рычаги. С любой позиции может сделать удушающий Д’Арс.

Очень большой шанс, что он станет чемпионом», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между дю Плесси и Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319 в Чикаго.

Дю Плесси ответил Чимаеву: «Я бы показал тебя, но тут нет эмодзи выродка»

Дю Плесси – Чимаеву: «Когда ты зайдешь со мной в октагон, это будет первый подобный опыт в твоей жизни. И не самый приятный»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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logoДрикус дю Плесси
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