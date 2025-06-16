Арман Царукян: «Я буду запасным на UFC 317»

Арман Царукян подтвердил, что будет запасным бойцом на UFC 317 .

«Я буду запасным на UFC 317», – ответил боец UFC Арман Царукян в соцсетях на вопрос о дальнейших планах.

Напомним, в главном событии UFC 317 пройдет бой за вакантный титул в легком весе между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой . Турнир состоится в ночь на 29 июня.

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