Арман Царукян: «Я буду запасным на UFC 317»
Арман Царукян подтвердил, что будет запасным бойцом на UFC 317 .
«Я буду запасным на UFC 317», – ответил боец UFC Арман Царукян в соцсетях на вопрос о дальнейших планах.
Напомним, в главном событии UFC 317 пройдет бой за вакантный титул в легком весе между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой. Турнир состоится в ночь на 29 июня.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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