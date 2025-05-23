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Царукян согласен подраться с Пимблеттом: «У меня станет больше фанатов из Великобритании»

Арман Царукян высказался о потенциальном поединке с Пэдди Пимблеттом.

«Пэдди очень хорошо выглядел в последнем поединке. Теперь вполне можно говорить, что он способен соревноваться с парнями из топ-10. Что бы я ответил, если бы мне предложили подраться с ним летом? Я бы согласился.

Я бы принял бой, потому что у него большое имя. Он только что побил Майкла Чендлера – и увеличил победную серию до шести или семи боев. Он не проигрывал в UFC, поэтому в этом есть смысл. Да и у меня станет больше фанатов из Великобритании», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян (22-3) в последний раз дрался в апреле прошлого года, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

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Арман Царукян: «Хочу подраться с Оливейрой, Гейджи, Топурией или Махачевым»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Red Corner MMA
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