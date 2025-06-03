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Арман Царукян: «Махачев станет чемпионом в полусреднем весе. Там нет хороших борцов, как Усман на пике»

Арман Царукян высказался о шансах Ислама Махачева в полусреднем дивизионе.

«Я думаю, у Ислама все сложится хорошо, так как он не станет гонять много веса, будет себя лучше чувствовать. И там нет хороших борцов, как Камару Усман на пике. Допустим, если взять Ислама и Камару, это был бы очень тяжелый бой, так как Камару умеет хорошо боксировать, хорошо борется и физически сильный.

Сейчас там есть Шавкат Рахмонов, который на подъеме. У него не было топов. Но у Шавката хорошая чувствительность, он хорошо чувствует дистанцию, в борьбе неплохой. Надо посмотреть его с парнем, который очень хорошо борется. Я думаю, Махачев станет чемпионом и будет защищать титул», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Ислам Махачев оставил титул в легком весе. Следующим его соперником станет чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена - дата боя неизвестна.

Арман Царукян: «Если бы у Махачева не было Хабиба, то он не стал бы тем, кем сейчас является. Но в техническом плане Ислам однозначно на другом уровне»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
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