Царукян – Гейджи: «Поздравляю с потрясающей карьерой. Наслаждайся пенсией»
Арман Царукян обратился к Джастину Гейджи.
Ранее менеджер Али Абдель-Азиз сообщил, что Джастин Гейджи может завершить карьеру, если не получит титульный поединок.
«Поздравляю с потрясающей карьерой. Наслаждайся заслуженной пенсией», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Арман Царукян.
Царукян (22-3) в последний раз дрался в апреле прошлого года, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Армана Царукяна
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