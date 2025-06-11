Царукян – Гейджи: «Поздравляю с потрясающей карьерой. Наслаждайся пенсией»

Арман Царукян обратился к Джастину Гейджи.

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз сообщил , что Джастин Гейджи может завершить карьеру, если не получит титульный поединок.

«Поздравляю с потрясающей карьерой. Наслаждайся заслуженной пенсией», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Арман Царукян .

Царукян (22-3) в последний раз дрался в апреле прошлого года, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

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