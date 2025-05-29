Пэдди Пимблетт: «На Царукяна всем плевать. Люди хотят увидеть мой бой с Гейджи»
Пэдди Пимблетт не хочет драться с Арманом Царукяном.
«Я надеюсь провести бой в Абу-Даби в октябре. Топурия может вызвать меня, если победит Оливейру. Но, скорее всего, подерусь с Гейджи.
Царукян? На него всем плевать. Люди хотят увидеть мой бой с Гейджи», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.
Арман Царукян в последний раз дрался в апреле прошлого года, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Пимблетт победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде на UFC 314.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BBC
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