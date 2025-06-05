Илия Топурия: «Следующим после Оливейры будет Царукян»
Илия Топурия рассказал, с кем может подраться после Чарльза Оливейры.
«Сначала должен был быть Махачев, теперь Оливейра. Следующим будет Царукян… Но итог для всех один – я одержу победу», – сказал экс-чемпион UFC Илия Топурия.
Поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе между Топурией и Чарльзом Оливейрой возглавит UFC 317 29 июня.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер журналиста Альваро Колменеро
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