Том Аспиналл: «Хочу стать первым, кто пожелает Джонсу всего наилучшего после ухода из спорта»
Том Аспиналл хочет стать последним соперником в карьере Джона Джонса.
«Хочу стать первым, кто пожелает Джонсу всего наилучшего после ухода из спорта. Давайте сделаем так, чтобы это случилось в UFC», – сказал временный чемпион промоушена в тяжелом весе Том Аспиналл.
Ранее Джонс заявил, что договорился с Аспиналлом подождать заявления UFC.
Аспиналл – Джонсу: «Говорил же, что я не мудак. Рад, что ты наслаждаешься выходом на пенсию»
Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Том Аспиналла
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