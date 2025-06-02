Том Аспиналл: «Хочу стать первым, кто пожелает Джонсу всего наилучшего после ухода из спорта»

Том Аспиналл хочет стать последним соперником в карьере Джона Джонса.

«Хочу стать первым, кто пожелает Джонсу всего наилучшего после ухода из спорта. Давайте сделаем так, чтобы это случилось в UFC», – сказал временный чемпион промоушена в тяжелом весе Том Аспиналл .

Ранее Джонс заявил , что договорился с Аспиналлом подождать заявления UFC.

Аспиналл – Джонсу: «Говорил же, что я не мудак. Рад, что ты наслаждаешься выходом на пенсию»

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек