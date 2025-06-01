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Джонс – о поединке с Аспиналлом: «Договорились с Томом подождать, пока UFC не сделает объявление»

Джонс не может назвать дату поединка с Аспиналлом из-за обязательств перед UFC.

«Мы с Томом договорились подождать, пока UFC не сделает объявление. Не могу говорить о дате поединка с юридической точки зрения», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Ранее Том Аспиналл заявил, что рассчитывает подраться с Джонсом.

Аспиналл – Джонсу: «Говорил же, что я не мудак. Рад, что ты наслаждаешься выходом на пенсию»

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
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