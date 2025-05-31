Аспиналл – Джонсу: «Говорил же, что я не мудак. Рад, что ты наслаждаешься выходом на пенсию»

Том Аспиналл отреагировал на подкол со стороны Джона Джонса.

«С удовольствием, Джон. Говорил же тебе, что я не мудак. Рад, что ты наслаждаешься выходом на пенсию», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Ранее Джон Джонс поблагодарил Аспиналла за пиар и призвал фанатов подписать петицию о лишении его пояса.

Джон Джонс: «Я больше, чем просто боец. Могу уйти и вернуться, когда посчитаю нужным»

Джон Джонс: «Если бы я когда-нибудь проиграл, то был бы опустошен, расстроен, подавлен и разозлился бы»