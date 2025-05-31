Аспиналл – Джонсу: «Говорил же, что я не мудак. Рад, что ты наслаждаешься выходом на пенсию»
Том Аспиналл отреагировал на подкол со стороны Джона Джонса.
«С удовольствием, Джон. Говорил же тебе, что я не мудак. Рад, что ты наслаждаешься выходом на пенсию», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Ранее Джон Джонс поблагодарил Аспиналла за пиар и призвал фанатов подписать петицию о лишении его пояса.
Джон Джонс: «Я больше, чем просто боец. Могу уйти и вернуться, когда посчитаю нужным»
Джон Джонс: «Если бы я когда-нибудь проиграл, то был бы опустошен, расстроен, подавлен и разозлился бы»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Тома Аспиналла
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