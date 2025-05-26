Тренер Двалишвили Лонго – о ситуации с Джонсом: «Сравнимо с вопросом «Почему собака лижет свои яйца?» Потому что может. Джон пользуется властью»

Тренер Мераба Двалишвили считает, что UFC должен лишить Джона Джонса титула.

«Я начинаю думать, что Джонс ведет себя так, просто потому что может. Это сравнимо с вопросом: «Почему собака лижет свои яйца?» Потому что может. Похоже, в этом сила. «Мы сделаем это тогда, когда я захочу. И ты ничего не можешь с этим поделать», – примерно так.

Это отстойная ситуация для фанатов и UFC. Джонс держит власть и пользуется этим. Его должны лишить титула. Все это несправедливо по отношению к Тому Аспиналлу . Бедный парень долго ждал – он будет ждать еще 15 лет, прежде чем увидит титул. Это вообще как?» – сказал тренер Рэй Лонго.

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана . С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек

Джонс обратился к Аспиналлу: «Закрой рот и делай, что тебе говорят»