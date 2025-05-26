  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Двалишвили Лонго – о ситуации с Джонсом: «Сравнимо с вопросом «Почему собака лижет свои яйца?» Потому что может. Джон пользуется властью»
1

Тренер Двалишвили Лонго – о ситуации с Джонсом: «Сравнимо с вопросом «Почему собака лижет свои яйца?» Потому что может. Джон пользуется властью»

Тренер Мераба Двалишвили считает, что UFC должен лишить Джона Джонса титула.

«Я начинаю думать, что Джонс ведет себя так, просто потому что может. Это сравнимо с вопросом: «Почему собака лижет свои яйца?» Потому что может. Похоже, в этом сила. «Мы сделаем это тогда, когда я захочу. И ты ничего не можешь с этим поделать», – примерно так.

Это отстойная ситуация для фанатов и UFC. Джонс держит власть и пользуется этим. Его должны лишить титула. Все это несправедливо по отношению к Тому Аспиналлу. Бедный парень долго ждал – он будет ждать еще 15 лет, прежде чем увидит титул. Это вообще как?» – сказал тренер Рэй Лонго.

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек

Джонс обратился к Аспиналлу: «Закрой рот и делай, что тебе говорят»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал DraftKings
logoДжон Джонс
logoUFC
logoMMA
logoТом Аспиналл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Том Аспиналл: «Думаю, получу бой с Джонсом»
826 мая, 07:42
Уиттакер – о ситуации в тяжелом весе: «Кому-то еще не все равно? Лично я устал ждать»
323 мая, 13:50
Александр Волков: «Недоволен, что Джонс затягивает бой с Аспиналлом. У меня становится меньше шансов подраться за титул»
322 мая, 08:49
Главные новости
Генри Сехудо победил Кайрата Ахметова в схватке по грэпплингу
вчера, 18:12
Тони Белью: «Отдаю должное Дюбуа. Если бы мне предложили реванш с Усиком, я бы убежал как можно дальше»
1вчера, 17:06
Али Абдель-Азиз: «Еще две защиты титула – и Махачев станет величайшим в истории»
11вчера, 16:44
Би Джей Пенна арестовали за «жестокое обращение с членами семьи». Он заявлял, что его мать подменили другим человеком
10вчера, 16:30
Пол Малиньяджи: «Пакьяо принимал допинг, все знали это. Его просто не поймали»
5вчера, 15:40
Тони Фергюсон: «Скоро новости о бое с Дэнисом»
вчера, 15:32
Камил Гаджиев: «Если Евлоев выиграет у Пико и ему не дадут титульник, это будет беспредел»
9вчера, 13:04
Джошуа может подписать контракт на три боя в Саудовской Аравии
вчера, 12:39
Александр Шлеменко: «Бой с Белазом для меня не выгодный, разве что рты заткнуть кому-то»
1вчера, 12:15
Камил Гаджиев: «Хамзату будет тяжело эмоционально в бою за титул. Будет давить ответственность, а иностранцы такого не чувствуют»
4вчера, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21