Том Аспиналл: «Я дерусь за новый временный титул временного чемпиона BMF в тяжелом весе. Живу лучшей жизнью!»
Том Аспиналл пошутил о следующем бое.
«Извините, ребята, я дерусь за новый временный титул временного чемпиона BMF в тяжелом весе. Живу лучшей жизнью!» – написал временный чемпион UFC Том Аспиналл.
Ранее Аспиналл выложил короткий ролик, в котором указана дата 28.05.2025. В подписи сказано: «Новости в тяжелом весе. Уже скоро».
Том Аспиналл: «Думаю, получу бой с Джонсом»
Все: ждут боя Джонс – Аспиналл. Джонс в этот момент: балдеет в Таиланде с Хасбиком
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Тома Аспиналла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости