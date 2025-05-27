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Том Аспиналл: «Я дерусь за новый временный титул временного чемпиона BMF в тяжелом весе. Живу лучшей жизнью!»

Том Аспиналл пошутил о следующем бое.

«Извините, ребята, я дерусь за новый временный титул временного чемпиона BMF в тяжелом весе. Живу лучшей жизнью!» – написал временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Ранее Аспиналл выложил короткий ролик, в котором указана дата 28.05.2025. В подписи сказано: «Новости в тяжелом весе. Уже скоро».

Том Аспиналл: «Думаю, получу бой с Джонсом»

Все: ждут боя Джонс – Аспиналл. Джонс в этот момент: балдеет в Таиланде с Хасбиком

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Тома Аспиналла
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