Том Аспиналл: «Я дерусь за новый временный титул временного чемпиона BMF в тяжелом весе. Живу лучшей жизнью!»

Том Аспиналл пошутил о следующем бое.

«Извините, ребята, я дерусь за новый временный титул временного чемпиона BMF в тяжелом весе. Живу лучшей жизнью!» – написал временный чемпион UFC Том Аспиналл .

Ранее Аспиналл выложил короткий ролик, в котором указана дата 28.05.2025. В подписи сказано: «Новости в тяжелом весе. Уже скоро».

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