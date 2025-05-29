Даниэль Кормье: «Джонс не боится, но сомневается. Аспиналл может его нокаутировать»

Даниэль Кормье высказался о возможном поединке Джона Джонса и Тома Аспиналла.

«Джону 38 лет, он смотрит на 30-летнего парня, который больше, моложе и свежее. Он не боится, но сомневается. В бою с Аспиналлом его могут нокаутировать, он может оказаться без сознания на спине. Он не хочет предстать в таком виде перед миром», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Джон Джонс владеет титулом тяжелого веса с марта-2023, когда победил Сирила Гана в главном событии UFC 285. В ноябре-2024 он защитил пояс, победив Стипе Миочича.

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек