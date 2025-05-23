Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек

Более 20 тысяч человек подписали петицию с требованием лишить Джона Джонса пояса.

«Джонс побил рекорд по времени, проведенном в статусе чемпиона тяжелого дивизиона UFC. За это время он провел всего два поединка. Есть явный претендент – Том Аспиналл , защитивший временный пояс.

Аспиналл готов драться с Джонсом , но тот отказывается. Пришло время лишить Джонса чемпионского пояса», – говорится в описании петиции.

Петиция была запущена 16 мая на портале Change.org. На момент публикации новости свою подпись оставили свыше 23 тысяч человек.

Джон Джонс: «Я заработал миллионы, ушел из спорта по своему желанию, стал отличным отцом, вдохновил людей по всему миру»

Уиттакер – о ситуации в тяжелом весе: «Кому-то еще не все равно? Лично я устал ждать»