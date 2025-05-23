Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек
Более 20 тысяч человек подписали петицию с требованием лишить Джона Джонса пояса.
«Джонс побил рекорд по времени, проведенном в статусе чемпиона тяжелого дивизиона UFC. За это время он провел всего два поединка. Есть явный претендент – Том Аспиналл, защитивший временный пояс.
Аспиналл готов драться с Джонсом, но тот отказывается. Пришло время лишить Джонса чемпионского пояса», – говорится в описании петиции.
Петиция была запущена 16 мая на портале Change.org. На момент публикации новости свою подпись оставили свыше 23 тысяч человек.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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