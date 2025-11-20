Сергей Спивак снялся с боя против Шамиля Газиева на турнире UFC в Катаре. Его заменит Валдо Кортес-Акоста (Карлос Легаспи)

Сергей Спивак снялся с боя против Шамиля Газиева.

22 ноября на турнире в Катаре тяжеловес UFC Сергей Спивак планировал провести бой против Шамиля Газиева , но, как сообщает журналист ESPN Карлос Легаспи, снялся. Причины не уточняются.

Спивака на коротком уведомлении заменит Валдо Кортес-Акоста, который победил его единогласным решением в июне-2025. Спивак проиграл три из последних поединков.

