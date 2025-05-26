Том Аспиналл: «Думаю, получу бой с Джонсом»

Том Аспиналл склоняется к тому, что подерется с Джоном Джонсом.

«Надеюсь, мы получим бой с Джонсом. Думаю, это случится. Все будет хорошо. Не знаю, не думаю, что он непредсказуемый парень, который выбыст с поединка», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Аспиналл (15-3) в последний раз дрался в июле прошлого года, когда победил Кертиса Блейдса техническим нокаутом в первом раунде. Он выиграл временный титул в ноябре 2023-го.

Джон Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана . С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек

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