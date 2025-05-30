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Джон Джонс: «Я больше, чем просто боец. Могу уйти и вернуться, когда посчитаю нужным»

Джон Джонс высказался о ближайших карьерных планах.

«Не знаю, что меня ждет дальше с точки зрения боев. Чувствую, что в душе я навсегда останусь бойцом. Возможно, я стану тренером. Возможно, буду участвовать в выставочных поединках. Но и в UFC по-прежнему есть множество достойных соперников.

Я больше, чем просто боец. Именно так я себя и воспринимаю. У меня больше возможностей, чем у других бойцов – могу уйти и вернуться, когда посчитаю нужным», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек

Даниэль Кормье: «Джонс не боится, но сомневается. Аспиналл может его нокаутировать»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал DeepCut with VicBlends
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