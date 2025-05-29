Том Аспиналл подписал контракт с брендом одежды Champion. Он анонсировал это постом: «Новости в тяжелом весе 28.05»
Том Аспиналл объявил о партнерстве с компанией Champion.
Том Аспиналл подписал контракт с брендом одежды Champion.
Временный чемпион UFC ранее выложил ролик, в котором указана дата 28.05.2025. В подписи было сказано: «Новости в тяжелом весе. Уже скоро».
Том Аспиналл: «Думаю, получу бой с Джонсом»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Тома Аспиналла
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